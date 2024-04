Festival Anthroposcènes La Naissance Des Oasis Ciné Pathé Evreux Cinéma Évreux, mercredi 22 mai 2024.

Festival Anthroposcènes La Naissance Des Oasis Ciné Pathé Evreux Cinéma Évreux Eure

Du sommet des montagnes aux dunes ensablées, c’est de la vie que parlent les courts métrages de ce programme. Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages. Les personnages apprennent ici des plaisirs simples et accessibles et nous rappellent qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la nature, un petit quelque chose qui vaut plus que l’or le germe de la vie. Mélodieux et doux, ce programme fera vivre de grandes émotions aux jeunes spectateurs et spectatrices !

Cinéma jeunes public dés 3 ans

Durée 40 min

#anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 15:00:00

fin : 2024-05-22 17:00:00

Cinéma 3 Rue du 7ème Chasseur

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

