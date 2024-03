Festival Anthroposcènes: Table Ronde »L’Eau Fait Sa Loi »au Cadran Le Cadran Évreux, mercredi 22 mai 2024.

Une innovation juridique pourrait changer radicalement notre vision de l’eau et de sa gouvernance celle consistant à reconnaître des droits aux rivières et aux écosystèmes. Donner des droits spécifiques à la nature et à ses objets (écosystèmes, êtres vivants, sites remarquables, rivières, forêts et autres), dans l’optique de leur offrir une protection contre les pollutions, les dégradations ou les tentatives d’accaparement. Accorder une personnalité à la Nature, permet de reconsidérer collectivement sa place autour de nous celle d’une entité existante en tant que telle et pour elle-même et non plus au vu de son rôle purement fonctionnel ou utilitaire que nous avons trop souvent tendance à mettre en avant. Les peuples racines sont riches d’enseignement à cet égard.

#anthroposcenes24

Début : 2024-05-22 19:00:00

Le Cadran Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie

