2024-05-21 20:00 THÉÂTRE – VHAN OLSEN | AUDREY BERTRAND | LA BANDE À LÉON – Dans le cadre du Festival Les Anthroposcènes Mardi 21 mai 2024, 20h00 1

Un titre énigmatique, un peu étrange, derrière lequel se glisse une aventure théâtrale de terrain percutante. Dès la première scène, tout s’éclaire (le titre tout d’abord) et tout s’obscurcit. Deux pêcheurs en mer se lamentent car les filets sont vides et ils ne pourront remplir les rayons du supermarché comme prévu… Sur place, le manager est au taquet, tout comme les responsables de rayons et … Les clients frétillent, à défaut de poisson.

Le marché est hyper ou super, la surface est grande. Les néons flashent, les pubs et la déco sont agressives. La surenchère des promos est en place. Les têtes de gondoles, les linéaires, les démarques exceptionnelles, le façing du produit… toute cette dialectique de la surconsommation rivée sur notre cher (souvent trop cher) panier moyen. Tout est prêt à nous accueillir pour cette comédie grinçante.

C’est à la suite d’un long travail de recherche et d’enquête, afin de recueillir témoignages et anecdotes, que le projet a pu aboutir. Le lieu d’observation sera cet espace de fréquentation régulière, souvent hebdomadaire, bien connu de tous, le supermarché, ce « théâtre de la vie où tous les coups, à la recherche du profit, sont permis », lieu de rencontres, de sociabilité, lieu de toutes les séductions et de toutes les frustrations, de tous les impossibles pour certains. Le spectacle est hyper (ou super comme on voudra) drôle malgré le drame qui s’y joue.

Cela sonne, à la fois, juste et déjanté

LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX 1, SQUARE GEORGES BRASSENS ÉVREUX Saint-Michel Évreux 27000 Eure