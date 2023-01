Atelier jeune public “Muses et créatifs” Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Atelier jeune public "Muses et créatifs" Sens, 15 février 2023, Sens

Yonne EUR 5 5 Mercredi 15 février de 15h à 17h Visite-atelier jeune public à partir de 9 ans – « Le mystérieux atelier » Découvrez l’exposition Les mystérieuses photographies d’Henri Le Secq à l’Orangerie par le biais d’un atelier créatif suivi d’une visite pour les enfants. L’atelier mené par l’artiste plasticienne Sabine Legrand fera découvrir la technique photographique du cyanotype, en permettant à chaque participant de développer un regard original sur l’architecture du palais des archevêques de Sens. Tarif 5€, sur réservation par téléphone au 03.86.64.46.22, 15 places maximum +33 3 86 64 46 22 https://www.musees-sens.fr/ Musées de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens

