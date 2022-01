Atelier greffe – Causerie Jardin Maen Roch, 25 janvier 2022, Maen Roch.

Atelier greffe – Causerie Jardin La Médiathèque ESCC Eugénie-Duval, 1, rue Albert-Camus Maen Roch

2022-01-25 – 2022-01-25 La Médiathèque ESCC Eugénie-Duval, 1, rue Albert-Camus

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch

Venez participer à cet atelier !

Réunion, débat, rencontre. Causerie Jardin avec Antoine Pont, technicien bocage à Couesnon-Marches-de-Bretagne. Une occasion pour poser vos questions et se familiariser avec les outils et techniques de greffe pour bien préparer le printemps.

Réservation conseillée.

Gratuit.

Contact et réservation par téléphone.

contact@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 71 80 http://www.couesnon-mb.fr/

La Médiathèque ESCC Eugénie-Duval, 1, rue Albert-Camus Maen Roch

