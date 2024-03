Atelier Fabrication de produits ménagers Brienne-le-Château, samedi 30 mars 2024.

Atelier Fabrication de produits ménagers Brienne-le-Château Aube

Rendez-vous à la médiathèque de Brienne-le-Château pour cet atelier de fabrication de produits ménagers, animé par le CPIE du Pays de Soulaines.

La Médiathèque et les Amis du Livre vous proposent cet atelier « Objectifs Développement Durable » dans le cadre des actions de sensibilisation au développement durable déjà menées sur les années précédentes.

Créer soi-même ses propres produits ménagers, c’est économique et écologique alors, n’attendez plus et inscrivez vous à cet atelier pour apprendre à réaliser vos produits du quotidien avec des ingrédients naturels !

Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation au 03 25 92 02 61 ou à mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30

2 rue de Loménie

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

L’événement Atelier Fabrication de produits ménagers Brienne-le-Château a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne