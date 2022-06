Atelier découverte de la sophrologie Vaivre-et-Montoille Vaivre-et-Montoille Catégories d’évènement: Haute-Saône

Avenue des Rives du Lac Parking du Ludolac Vaivre-et-Montoille Haute-Saône Parking du Ludolac Avenue des Rives du Lac

Haute-Saône EUR 20 Vivez un moment de bien-être et découvrez la sophrologie à travers des exercices de relaxation dynamique et statique.

Intervenante: Estelle Huret.

