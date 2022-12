Atelier découverte de la flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères

Atelier découverte de la flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères, 15 janvier 2023, Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères. Atelier découverte de la flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

2023-01-15 14:00:00 – 2023-01-15 18:00:00 Saint-Priest-les-Fougères

Dordogne Saint-Priest-les-Fougères Que vous soyez musicien ou non, venez découvrir cet instrument intuitif (pas besoin de connaître la musique) . Une flûte peut vous être prêtée.

Un temps de découverte et d’apprentissage de cet instrument sera suivi d’un gouter partagé puis d’un temps musique et chants intuitif. Amenez vos instruments. Que vous soyez musicien ou non, venez découvrir cet instrument intuitif (pas besoin de connaître la musique) . Une flûte peut vous être prêtée. +33 6 77 54 10 63 L’eau qui bruit Pa Nadine – Flute Quest 2012

Saint-Priest-les-Fougères

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Priest-les-Fougères Autres Lieu Saint-Priest-les-Fougères Adresse Saint-Priest-les-Fougères Dordogne Ville Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères lieuville Saint-Priest-les-Fougères Departement Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest-les-fougeres-saint-priest-les-fougeres/

Atelier découverte de la flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères 2023-01-15 was last modified: by Atelier découverte de la flute amérindienne Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères 15 janvier 2023 Dordogne Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Dordogne Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Dordogne