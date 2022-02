Atelier de fabrication de produits cosmétiques Andernos-les-Bains, 3 mars 2022, Andernos-les-Bains.

Atelier de fabrication de produits cosmétiques Andernos-les-Bains

2022-03-03 18:00:00 – 2022-03-03 19:30:00

Andernos-les-Bains Gironde

Vous avez envie de savoir faire vos produits cosmétiques vous même et souhaitez arrêter d’acheter des produits sur-emballés ?

Participez à un atelier pratique pour fabriquer votre propre gommage corps et visage et votre déodorant à partir de produits simples, naturels et non nocifs, ni pour vous, ni pour l’environnement.

Nous vous proposons des recettes simples, rapides et facilement reproductibles chez vous. Nous vous fournissons les produits et notre équipe tâchera de répondre à toutes vos questions.

Inscription obligatoire (jauge covid oblige) au 0769552014 par mail (latelier.nb@gmail.com) ou via messenger. Maximum 10 participants.

Participation aux frais dont 1€ d’adhésion à l’association : 10€.

+33 7 69 55 20 14

Recyclerie ATENOBA

Andernos-les-Bains

