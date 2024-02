Atelier « Création d’affiches, Initiation à la sérigraphie » Place Mgr Bertaud Tulle, samedi 30 mars 2024.

Dans le cadre de l’exposition du graphiste et sérigraphe Briancougar présenté à la vitrine du Point G en partenariat avec des Lendemains qui chantent, venez composer et imprimer votre propre affiche lors d’un atelier de découverte et d’initiation à la sérigraphie. Tarif 10 € (adhérent) 15 € (non adhérent) Pour les enfants à partir de 7 ans et pour adultes Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits Sur inscription – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 15:30:00

Place Mgr Bertaud Galerie du Point G

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lacourdesarts.org

