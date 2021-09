Châtellerault Le 4 Châtellerault Châtellerault, Vienne Atelier “Comment créer une association” Le 4 Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Atelier “Comment créer une association” Le 4 Châtellerault, 22 janvier 2022, Châtellerault. Atelier “Comment créer une association”

Le 4 Châtellerault, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Présentation de la procédure de création d’une association et échanges autour de la politique associativeà adopter selon le projet jeune

entrée libre

Présentation de la procédure de création d’une association et échanges autour de la politique associativeà adopter selon le projet jeune Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le 4 Châtellerault Adresse 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Le 4 Châtellerault Châtellerault