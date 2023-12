Exposition – L’Herbe’O’Fil… Une exposition cousue au fil des 4 saisons Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 4 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Pour cette exposition printanière et artistique, nous avons le plaisir d’acceuillir Christophe PAVIA, artiste hendayais universel, compagnon de route des projets éducatifs et culturels.

Comme un herboriste qui mélange des préparations à partir de plantes, de fleurs et plusieurs ingrédients avec différents supports, nous vous proposons de découvrir une union, un mariage, un « mes tissages », un assemblage, une fusion qu’offre la nature présente sur le domaine d’Abbadia et la Corniche basque.

L’exposition -installation, laboratoire, cabinet de curiosité » offrira un véritable croisement de créations assemblées entre elles, de fil en aiguille…

Christophe : « Mon parcours d’artiste autour de sculptures végétales depuis 2005 m’a permis de voyager à travers le monde et surtout participer à diverses rencontres autour de la fleur, dans des parcs et des jardins….

2024-03-30 fin : 2024-06-23 . .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this spring art exhibition, we’re delighted to welcome Christophe PAVIA, a versatile Hendayan artist who has been a constant companion on our educational and cultural projects.

Like a herbalist mixing preparations from plants, flowers and various ingredients with different media, we invite you to discover a union, a marriage, a « mes tissages », an assemblage, a fusion offered by nature on the Abbadia estate and the Corniche Basque.

The exhibition – installation, laboratory, cabinet of curiosities – will offer a veritable crossroads of creations assembled together, from thread to needle?

Christophe: « My career as an artist working with plant sculptures since 2005 has taken me all over the world, and above all, has enabled me to take part in various flower-related events in parks and gardens…

Para esta exposición de arte de primavera, nos complace dar la bienvenida a Christophe PAVIA, un artista de Hendaya que es un compañero constante en nuestros proyectos educativos y culturales.

Como un herborista que mezcla preparados de plantas, flores e ingredientes diversos con distintos soportes, le invitamos a descubrir una unión, un matrimonio, un « mes tissages », un ensamblaje, una fusión que ofrece la naturaleza en la finca Abbadia y la Corniche Basque.

La exposición – una instalación, un laboratorio, un gabinete de curiosidades – ofrecerá una verdadera fertilización cruzada de creaciones ensambladas entre sí, del hilo a la aguja?

Christophe: « Mi carrera como artista de esculturas vegetales desde 2005 me ha llevado por todo el mundo y, sobre todo, he participado en diversas manifestaciones relacionadas con las flores en parques y jardines…

Für diese frühlingshafte und künstlerische Ausstellung freuen wir uns, Christophe PAVIA, einen universellen Künstler aus Henday und Wegbegleiter von Bildungs- und Kulturprojekten, begrüßen zu dürfen.

Wie ein Kräuterkundiger, der Präparate aus Pflanzen, Blumen und mehreren Zutaten mit verschiedenen Medien mischt, schlagen wir Ihnen vor, eine Verbindung, eine Hochzeit, ein « mes tissages », eine Assemblage, eine Fusion zu entdecken, die die Natur auf dem Gelände von Abbadia und der baskischen Corniche anbietet.

Die Ausstellung – Installation, Labor, Kuriositätenkabinett » – bietet eine echte Kreuzung von Kreationen, die von Nadel zu Nadel zusammengefügt werden

Christophe: « Mein Werdegang als Künstler, der sich seit 2005 mit Pflanzenskulpturen beschäftigt, hat mir ermöglicht, durch die Welt zu reisen und vor allem an verschiedenen Begegnungen rund um die Blume in Parks und Gärten teilzunehmen…

