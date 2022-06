Arts visuels à Sens – Stage d’été pour tous Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne Sens 50 75 EUR Sabine Legrand, artiste plasticienne, propose des ateliers / stages d’été pour tous :

– Ateliers découverte en famille

Peinture ou photo à partir de 3 ans

Les mercredis et les samedis à 10h30 – Les samedis photo

Cyanotype ou afghan box (à préciser à la réservation, selon la météo)

* Découvrez le principe de la photographie

* Pratiquez la photo comme au XIXe siècle

* Repartez avec une photo fabriquée par vos soins

C’est dans le jardin de l’atelier, tous les samedis de 15h à 18h – sur réservation

