Arts de l'Islam

Salle Poirel | Nancy, le samedi 29 janvier 2022 à 20:00

Ce concert est proposé par le groupe **Gradus ad Musicam**, dans le cadre de l’exposition «Arts de l’Islam. Un passé pour un présent». Les fondements de ce projet se situent dans la volonté de découvrir et faire découvrir d’autres musiques, d’autres cultures, d’autres peuples, en faisant ensemble de la musique. Les musiciens sur scène, eux-mêmes d’origines et de cultures plurielles, proposeront un ensemble de morceaux choisis. Ainsi tenterons-nous d’enrichir la connaissance et la compréhension de nos histoires passées et présentes, pour une soirée exceptionnelle mêlant les cultures et les personnes.

Plein tarif : 22.00 €

Concert Orient-Occident: À la croisée des chemins
Salle Poirel | Nancy
3 Rue Victor Poirel, 54000 Nancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T22:00:00

