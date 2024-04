TOUS À L’OPÉRA LA MUSIQUE CACHE BIEN SON JEU Nancy, vendredi 3 mai 2024.

Vendredi

Sous ses multiples facettes, le jeu est source d’inspiration pour des compositeurs joueurs et volontiers farceurs. C’est ainsi que se trouvent mis en musique des poupées et des soldats de plomb tirés du coffre à jouets de l’enfance, les cartes d’un jeu aux règles parfois implacables, les protagonistes d’un jeu sportif qui s’affrontent en combat… Mais le jeu en musique, c’est aussi celui de l’orchestre et des instruments qui jouent ensemble et se répondent !

Pour le week-end Tous à l’Opéra, c’est à vous de jouer ! Alors entrez vous aussi dans le jeu, au son de l’orchestre de l’Opéra national de Lorraine, sous la baguette de Nicolas Chesneau. Au fil des œuvres, construisez votre parcours, résolvez les énigmes, relevez les défis, et découvrez autrement une musique qui dévoile enfin son jeu !Tout public

5 EUR.

1 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

