Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique Artistes-créateurs-inventeurs seront réunis au Royaume de Carabas à La Paquelais, pour vous présenter leurs oeuvres et dévoiler leurs techniques de création : peinture, sculpture, couture, cartonnage, écriture, ferronnerie, danses, …

Samedi de 14h à 18h30

Deux jours de découverte, d'échanges et de création artistique.
+33 2 40 57 11 77
https://www.vigneux-de-bretagne.fr/agenda-597/page-2.html?cHash=dc493ce65592071c84edb0ae19d8f01f





