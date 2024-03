Atelier créatif Sac pour l’été Médiathèque Pénestin Penestin, vendredi 26 avril 2024.

Venez créer votre sac pour l’été sur la journée.

Notions de couture nécessaires.

Matériels à fournir par vos soins, liste transmise à l’inscription.

Médiathèque Pénestin Allée du grand Pré 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 99 90 41 99 mediatheque@penestin.fr https://mediatheque.penestin.fr/

CULTURE FAMILLE