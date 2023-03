Art Paris 2023 Grand Palais Éphémère, 30 mars 2023, Paris.

Du jeudi 30 mars 2023 au dimanche 02 avril 2023 :

dimanche

de 12h00 à 20h00

samedi

de 12h00 à 20h00

vendredi

de 12h00 à 19h00

jeudi

de 12h00 à 20h00

. payant

Prix d’entrée :

Jeudi ou vendredi : 25 € / 15 € pour les étudiants

Samedi ou dimanche : 30 € / 18 € pour les étudiants

Pass 2 jours : 35 € / 20 € pour les étudiants

Entrées gratuites pour les enfants de moins de 10 ans

Art Paris fête ses 25 ans. Cette édition anniversaire réunit pour l’occasion 134 galeries de 25 pays du 29 mars au 2 avril 2023 au Grand Palais Éphémère.

Fondée en 1999, Art Paris est devenue en 25 ans le rendez-vous artistique incontournable du printemps, une foire de découverte qui innove, défriche et explore l’art moderne et contemporain.

À la fois régionale, nationale et cosmopolite, Art Paris a mis en valeur de nombreuses scènes étrangères. Parallèlement, Art Paris s’est engagée dans un soutien à la scène hexagonale. Elle associe depuis 2018 le regard subjectif, historique et critique, d’un ou d’une commissaire d’exposition à la sélection de projets spécifiques d’artistes français proposés par les galeries participantes sur un thème défini et lié à un travail d’écriture présentant leur travail.

La sélection 2023 : une liste renouvelée et puissante

Portée par le succès de ses précédentes éditions, la sélection 2023 poursuit la montée en gamme de la foire avec une liste d’exposants renouvelée à 33 % (soit 43 nouvelles galeries par rapport à 2022) et la présence de galeries majeures qui s’ancrent durablement dans la foire.

60 % des exposants sont français et 40 % d’étrangers. Cette volonté de la foire permet de valoriser à la richesse de l’écosystème des galeries hexagonales : des enseignes incontournables en art moderne et contemporain aux galeries en région tout en passant par le soutien aux plus jeunes structures grâce au secteur « Promesses ».

Art & Engagement. Un regard sur la scène française

Marc Donnadieu, commissaire d’expositions indépendant, livre sa vision de la scène hexagonale à travers un choix de 20 artistes de différentes générations présentés par les galeries participantes. Cette sélection explore le regard porté par ces artistes sur la notion d’engagement, que ce soit envers l’art et l’œuvre eux-mêmes ou vis-à-vis du monde, de son histoire ou de son actualité.

L’Exil : dépossession et résistances

Confié à Amanda Abi Khalil, commissaire d’expositions indépendante et fondatrice de TAP (Temporary Art Platform) à Beyrouth ce thème met en avant une sélection de 18 artistes internationaux, choisis parmi les galeries participantes, dont le travail aborde les questions liées à l’exil.

Art Paris 2023

Grand Palais Éphémère

Place Joffre

75007 Paris

