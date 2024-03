Archéo’Pâques au Jardin Archéologique de Saint-Acheul Amiens, samedi 30 mars 2024.

Pour la troisième année le JASA propose son Archéo’Pâques le samedi 30 mars13h à 17h30. En plus des traditionnelles visites guidées cette année le JASA vous invite chez les nomades. Relevez, entre amis ou en famille, les défis « Nomade construit ton tipi » et « Pirogue préhistorique », apprenez à chasser et à fabriquer votre propre propulseur.

Profitez du jardin pour déambuler, collecter des végétaux afin de créer vos œuvres d’art et laissez-vous conter la Préhistoire. Créez vos cartes à planter et vos boules à graines pour fleurir votre jardin. Envie d’un bol d’air frais montez en haut de notre belvédère et profitez d’une vue sur la vallée de la Somme.

Amateur de Préhistoire et d’Archéologie ? Le musée numérique de la Micro-Folie vous attend !

L’ensembles des activités sont gratuites

Atelier en accès libre inscription sur place

Distribution de chocolat (dans la limite des stocks disponible) 00 0 .

Début : 2024-03-30 13:00:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

10 rue Raymond Gourdain

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France jasa@amiens-metropole.com

