Après-midi conte et musique Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Après-midi conte et musique Perche en Nocé, 17 juillet 2022, Perche en Nocé. Après-midi conte et musique Nocé Lieu-dit Le Blanchard Perche en Nocé

2022-07-17 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-17 Nocé Lieu-dit Le Blanchard

Perche en Nocé Orne Avec Dominique Lemaire conteur et Dominique Legrix accordéoniste avec le spectacle Un Soir à la Campagne

Dominique Lemaire, saltimbanque et conteur, installé dans le Perche depuis des années est connu sous le nom de Perrotin. Il est allé à l’écoute des populations des cités et des bourgs ruraux. Il a tiré de ses voyages près de deux cents nouvelles sous le titre de l’Écrivain public qui disent l’air du temps d’avant les gilets jaunes. Accompagné de Dominique

Legrix à l’accordéon, il nous amusera avec sa langue joyeuse et cocasse de ces histoires de vies si proches de nous tous. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. Avec Dominique Lemaire conteur et Dominique Legrix accordéoniste avec le spectacle Un Soir à la Campagne

Dominique Lemaire, saltimbanque et conteur, installé dans le Perche depuis des années est connu sous le nom de Perrotin. Il est allé à… Le Champ des Impossibles Avec Dominique Lemaire conteur et Dominique Legrix accordéoniste avec le spectacle Un Soir à la Campagne

Dominique Lemaire, saltimbanque et conteur, installé dans le Perche depuis des années est connu sous le nom de Perrotin. Il est allé à l’écoute des populations des cités et des bourgs ruraux. Il a tiré de ses voyages près de deux cents nouvelles sous le titre de l’Écrivain public qui disent l’air du temps d’avant les gilets jaunes. Accompagné de Dominique

Legrix à l’accordéon, il nous amusera avec sa langue joyeuse et cocasse de ces histoires de vies si proches de nous tous. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. Nocé Lieu-dit Le Blanchard Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Nocé Lieu-dit Le Blanchard Ville Perche en Nocé lieuville Nocé Lieu-dit Le Blanchard Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Après-midi conte et musique Perche en Nocé 2022-07-17 was last modified: by Après-midi conte et musique Perche en Nocé Perche en Nocé 17 juillet 2022 Orne Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne