Balade nature Histoire et géologie du Camp de Bierre RDV parking du Camp de Bierre Merri, dimanche 5 mai 2024.

Visite historique et géologique du Camp de Bierre, ponctuée de manipulations, de petites expériences et de jeux.

Chaussures de randonnées conseillées

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05 16:30:00

RDV parking du Camp de Bierre Le Camp de Bierre

Merri 61160 Orne Normandie

