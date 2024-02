Journée de la graine et du plant MOULICENT Longny les Villages, dimanche 5 mai 2024.

Journée de la graine et du plant MOULICENT Longny les Villages Orne

La Ferme de Tanga vous invite à la Journée de la graine et du plant.

Troc de graines, visite libre de la ferme, vente de plants, marché des producteurs et créateurs, stand associatif.

Restauration tout au long de la journée, assiettes gourmandes salées ou sucrées.

Buvette bière Mage Malte, café, thé, infusion maison chaude ou glacée, jus de pomme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

MOULICENT 27, Les Epasses

Longny les Villages 61290 Orne Normandie

L’événement Journée de la graine et du plant Longny les Villages a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche