Concert de piano au Gué aux Biches Julien Baroin Bagnoles de l’Orne Normandie, dimanche 5 mai 2024.

Le Château du Gué aux Biches ouvre ses portes sur une ambiance feutrée. Profitez d’un début de soirée au château où dès les 1ères notes de piano la magie opèrera. Julien Baroin interprétera les compositions de Bach, Mozart, Beethoven, Shumann, Chopin et d’autres, lors d’un concert privilège entrecoupé d’une pause au cours de laquelle vous dégusterez un verre de vin et quelques gourmandises.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme paiement sur place en chèque ou en espèces. Max 46 personnes. Tarif 20€ (2 sessions de 30 min de piano, vin et gourmandises)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 18:00:00

fin : 2024-05-05 19:30:00

Château du Gué aux Biches

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com

