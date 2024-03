Animations de Pâques Chasse aux oeufs, maquillage et jeux en bois au château de Duras Duras, lundi 1 avril 2024.

Animations de Pâques Chasse aux oeufs, maquillage et jeux en bois au château de Duras Duras Lot-et-Garonne

– Chasse aux œufs apportez votre panier et chassez les œufs ! Récompense en chocolat à la clé !

– Maquillage de 14h30 à 18h. Transformez vous en jolie fleur ou petit lapin…

– Jeux en bois au château de Duras, partout dans le château, défiez vous…

En plein cœur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l’Histoire et l’Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé Monument Historique et découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements du Duc et de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-de-duras.com

