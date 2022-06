ANIMATION – LA GRANDE BOÎTE BLEUE Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

ANIMATION – LA GRANDE BOÎTE BLEUE Vandœuvre-lès-Nancy, 4 juillet 2022, Vandœuvre-lès-Nancy. ANIMATION – LA GRANDE BOÎTE BLEUE

Parc Richard Pouille rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle rue de Gembloux Parc Richard Pouille

2022-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-29 17:00:00 17:00:00

rue de Gembloux Parc Richard Pouille

Vandœuvre-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy En juillet au Parc Richard Pouille, la Fabrique des possibles et ses partenaires vous retrouvent du mardi au samedi dans la Grande Boîte Bleue ! La Grande Boîte Bleue est située à proximité de l’entrée du parc rue Gembloux (Les Nations). Dans ce container aménagé, venez jouer, participer à des ateliers BD, découvrir l’impression 3D, discuter, visiter les musées du monde entier, apprendre à envoyer des mails, cartographier Vandœuvre… Programme complet : www.fabriquedespossibles.fr/grande-boite-bleue/ +33 9 74 97 47 44 https://www.fabriquedespossibles.fr/grande-boite-bleue/ Fabrique des possibles

rue de Gembloux Parc Richard Pouille Vandœuvre-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Vandœuvre-lès-Nancy Adresse Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle rue de Gembloux Parc Richard Pouille Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville rue de Gembloux Parc Richard Pouille Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

ANIMATION – LA GRANDE BOÎTE BLEUE Vandœuvre-lès-Nancy 2022-07-04 was last modified: by ANIMATION – LA GRANDE BOÎTE BLEUE Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 4 juillet 2022 Parc Richard Pouille rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle