ANIMATION FAMILLE « LUDONATURE » Montsoreau, mercredi 6 mars 2024.

ANIMATION FAMILLE « LUDONATURE » Montsoreau Maine-et-Loire

Etes-vous capable de créer la planète accueillant la plus grande biodiversité ou encore d’aider, en équipe, le gentil mouton à rejoindre son troupeau ? Découvrez 50 jeux sur la nature pour les petits… mais aussi pour les joueurs les plus aguerris !

Un espace cocooning jeux et lecture pour les tout-petits vous attend !

Les volontaires d’Unis-Cités vous accompagnent pour profiter d’un moment convivial. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 12:30:00

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

L’événement ANIMATION FAMILLE « LUDONATURE » Montsoreau a été mis à jour le 2024-02-21 par eSPRIT Pays de la Loire