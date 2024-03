Animation découverte balade suitée Kintzheim, mercredi 27 mars 2024.

Animation découverte balade suitée Kintzheim Bas-Rhin

Petite immersion en lisière de forêt pour appréhender l’agilité du vol d’une buse de Harris et ses caractéristiques. De branche en branche, observez au plus près le lien de confiance tissé entre l’oiseau et son soigneur…Dès 3 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27

fin : 2024-05-31

Château de Kintzheim

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est promo@voleriedesaigles.com

L’événement Animation découverte balade suitée Kintzheim a été mis à jour le 2024-03-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme