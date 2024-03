Animation chasse aux œufs « le clued’oeuf’ Kintzheim, mercredi 27 mars 2024.

Chasse aux œufs ludique et originale à faire en autonomie et en famille, inspirée d’un célèbre jeu de société. Tout public à partir de 4 ans

Une chasse aux œufs ludique et originale à faire en autonomie & en famille, inspirée d’un célèbre jeu de société, pour en apprendre davantage sur les rapaces. L’intrigue…Un crime a été commis à la volerie des aigles…Un œuf a été volé dans le nid d’Hedwige ! Mène l’enquête pour retrouver le coupable parmi les résidents à plumes du château ! Une récompense chocolatée sera offerte aux gagnant(e)s. Tout public, à partir de 4 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27

fin : 2024-05-31

Château de Kintzheim

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est promo@voleriedesaigles.com

