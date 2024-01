BOUTIK OU L4AMOUR IMPOSSIBLE Aniane, 1 février 2024, Aniane.

Aniane Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:00:00

fin : 2024-02-01

Boutik ou l’amour impossible, pièce de théâtre.

Dans le cadre du festival » Les murs Parleurs » / Un jeune homme déconnecté de la réalité

vit au travers de ses avatars sur les jeux

vidéo et les réseaux sociaux. Jusqu’au

jour où il rencontre une fille qui va le

confronter au monde réel, et à ses propres

démons…

BOUTIK aborde des sujets déstabilisants,

comme les dérapages et dangers des

réseaux sociaux. La mise en scène

poétique et artistique emprunte les codes

esthétiques des jeux vidéo et la magie

des écrans connectés ; le spectacle fait

également la part belle à la musique rock

de Dimoné.

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h

.

Aniane 34150 Hérault Occitanie



