Saison Culturelle > Concert « Zaho de Sagazan » Allée Jacques Anquetil Avranches, 22 mars 2024, Avranches.

Avranches,Manche

Concert chanson française, électro-pop.

La Symphonie des éclairs.

Où sont les femmes ?

Parler de la jeune nazairienne comme d’une révélation paraît bien en deçà de la vérité, tant sa récente apparition dans le paysage artistique et médiatique avec la sortie de son premier album « La symphonie des éclairs » a quelque chose de fracassant.

Sa voix grave de mezzo-soprano enchante, ses textes et sa façon toute personnelle, moderne et elliptique, de raconter des histoires trouvent une immédiate répercussion auprès du public. Musicalement, on la situe entre Jacques Brel et Bertrand Belin, on cite souvent Barbara. Aux côtés de son batteur Tom Geffray, Zaho de Sagazan a la voix singulière et puissante de celles qui font dresser nos poils d’émotion.

Côtoyant la folie de Catherine Ringer ou de Brigitte Fontaine vient toujours le moment où Zaho de Sagazan retourne s’asseoir les yeux fermés à son piano, fidèle allié de ses créations.

La beauté de sa voix ensorcelante, l’incarnation du chant, sa présence et le déluge d’énergie qu’elle déploie sur scène font de chacun de ses concerts un moment magique où l’on goûte à la délicieuse liberté de danser, de penser et de s’émouvoir.

Tout public.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-22 . .

Allée Jacques Anquetil Le Haras

Avranches 50300 Manche Normandie



French chanson, electro-pop concert.

La Symphonie des éclairs.

Where are the women?

To speak of this young woman from Nazaire as a revelation would seem to be an understatement, given her recent appearance on the artistic and media scene with the release of her debut album « La symphonie des éclairs ».

Her deep mezzo-soprano voice enchants, her lyrics and her very personal, modern and elliptical way of telling stories immediately strike a chord with the public. Musically, she’s somewhere between Jacques Brel and Bertrand Belin, and is often quoted as Barbara. Alongside her drummer Tom Geffray, Zaho de Sagazan has the singular, powerful voice of those who make our hair stand on end.

Alongside the madness of Catherine Ringer or Brigitte Fontaine, there always comes a moment when Zaho de Sagazan returns to sit down with her eyes closed at the piano, the faithful ally of her creations.

The beauty of her bewitching voice, the embodiment of her singing, her presence and the deluge of energy she unleashes on stage make every one of her concerts a magical moment where you can taste the delicious freedom to dance, think and move.

For all audiences.

Tickets available at Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Information Offices.

Concierto de chanson francesa y electro-pop.

La Symphonie des éclairs.

¿Dónde están las mujeres?

Hablar de esta joven de Nazaire como de una revelación parece quedarse corto, dada su reciente aparición en la escena artística y mediática con la publicación de su álbum de debut « La symphonie des éclairs ».

Su profunda voz de mezzosoprano es encantadora, sus letras y su manera de contar historias, muy personal, moderna y elíptica, tienen un impacto inmediato en el público. Musicalmente, está a medio camino entre Jacques Brel y Bertrand Belin, y a menudo se la cita como Barbara. Junto a su batería Tom Geffray, Zaho de Sagazan tiene la voz singular y poderosa de quienes nos ponen los pelos de punta.

Junto a la locura de Catherine Ringer o Brigitte Fontaine, siempre llega un momento en el que Zaho de Sagazan vuelve a sentarse con los ojos cerrados al piano, fiel aliado de sus creaciones.

La belleza de su voz hechizante, la encarnación de su canto, su presencia y el diluvio de energía que desata sobre el escenario hacen de cada uno de sus conciertos un momento mágico en el que saborear la deliciosa libertad de bailar, pensar y moverse.

Para todos los públicos.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Konzert Französisches Chanson, Elektro-Pop.

Die Symphonie der Blitze.

Wo sind die Frauen?

Von der jungen Frau aus Nazaire als einer Offenbarung zu sprechen, scheint weit unter der Wahrheit zu liegen, denn ihr jüngstes Auftauchen in der Kunst- und Medienlandschaft mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums « La symphonie des éclairs » hat etwas Aufsehenerregendes.

Ihre tiefe Mezzosopranstimme verzaubert, ihre Texte und ihre ganz persönliche, moderne und elliptische Art, Geschichten zu erzählen, stoßen beim Publikum auf unmittelbare Resonanz. Musikalisch wird sie zwischen Jacques Brel und Bertrand Belin eingeordnet, Barbara wird oft zitiert. An der Seite ihres Schlagzeugers Tom Geffray hat Zaho de Sagazan die einzigartige und kraftvolle Stimme einer Frau, die uns vor Rührung die Haare zu Berge stehen lässt.

Neben dem Wahnsinn von Catherine Ringer oder Brigitte Fontaine kommt immer der Moment, in dem Zaho de Sagazan sich mit geschlossenen Augen an ihr Klavier setzt, das ihr ein treuer Verbündeter bei ihren Kreationen ist.

Die Schönheit ihrer betörenden Stimme, die Verkörperung des Gesangs, ihre Präsenz und die Energie, die sie auf der Bühne entfaltet, machen jedes ihrer Konzerte zu einem magischen Moment, in dem man die köstliche Freiheit des Tanzes, des Denkens und des Gefühls genießt.

Für alle Altersgruppen.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

