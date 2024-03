Alexei Lantsev Esprit du lieu Compiègne, samedi 30 mars 2024.

L’exposition Esprit du lieu présente une série de paysages et de portraits dans lesquels l’artiste s’éloigne de la précision réaliste et s’attache à transmettre les sensations évoquées par l’espace. La recherche de nouvelles solutions de couleurs et de relations locales au sein de la toile conduit l’auteur à la perception du paysage comme une matière dotée de sa propre humeur, de son caractère et de sa sensualité l’artiste anime le paysage, le peuplant de nymphes et de ménades, personnifiant diverses forces et phénomènes naturels.

Le projet renvoie le spectateur à la mythologie et au souvenir de l’expérience sensorielle que nous vivons dans l’espace, submergé par une impression inattendue. L’esprit d’un lieu est réduit à une impulsion qui est transmise au spectateur sans avoir besoin d’interprétation l’espace de la toile prend vie, résonnant optiquement et intuitivement avec notre mémoire, où les sensations familières du mouvement de la lumière et de l’ombre , les fluctuations du vent, le balancement d’un bateau et l’odeur des fleurs sauvages sont devinés et revécus.

Vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 30 mars de 17h à 19h en présence de l’artiste. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

2 Promenade Saint-Pierre des Minimes

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@galerie-est.fr

