AGRI-BALADE & DEGUSTATION DE L’HERBIER DE POUZES Pézènes-les-Mines, jeudi 4 avril 2024.

Domaine de Pouzes Sophie & Gaétan de CLOCK PEZENES LES MINES

Découvrez notre ferme en plantes Aromatiques et Médicinales d’Avril à Octobre 2024

Les Jeudis après-midi et Samedis matin Gratuit sur réservation au 06 16 57 54 58

Nouvelle ferme familiale en plantes aromatiques et médicinales AB.

Expérimentez une visite agricole dans nos champs parfumés et notre grange-séchoir. A vous de devinez nos variétés ! Puis dégustez nos infusions et nos aromates sur fromage frais du pays.

Domaine de Pouzes 34 600 Pézènes les Mines www.pouzes.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-10-31

