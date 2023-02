Abuela Remix Les Hauts de Forterre Les Hauts de Forterre Catégories d’Évènement: Les Hauts de Forterre

Yonne

Abuela Remix, 2 avril 2023, Les Hauts de Forterre Les Hauts de Forterre. Abuela Remix Foyer Communal TAINGY Les Hauts de Forterre Yonne

2023-04-02 – 2023-04-02 Les Hauts de Forterre

Yonne Les Hauts de Forterre EUR Les Amis du patrimoine de Taingy et Le collectif Les Neuves de Coeurs vous offrent l’émouvant et touchant spectacle, Abuela Remix, de la compagnie Les cris de l’horizon. L’actrice, laura Perrote, avec l’aide des spectateurs, enque^te dans l’histoire familiale : de sa grand-me`re, Abuela, a` un dictateur qu’elle appelle Franky, de Poulidor a` Anquetil, de 1936 aux anne´es 80, d’obus en abus, Cle´mentine balade son regard nai¨f sur les me`res, les hommes, le monde… et les pre´servatifs. manonecotopia@gmail.com Les Hauts de Forterre

dernière mise à jour : 2023-02-25

