A MORE Danse à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre, samedi 30 mars 2024.

A MORE se situe dans le paradoxe de son titre. Lisez-le comme vous le souhaitez. C’est d’une solitude dont nous serons témoin. Dans ce solo à la lisière entre danse et performance, l’expérience progresse, se déplie au fur et à mesure que l’espace se transforme. On y observe un être inadapté sur un terrain qui se meut, se déchire et se dérobe. Une quête de sens, dont le corps s’empare, taisant les mots.

Sur scène, la danseuse native du territoire évolue dans une scénographie tout à la fois, lisse, chargée et naïve en perpétuel déploiement dans l’espace.

Un duo avec la matière en laquelle le corps vit contradictions, empêchements, provoquant des pulsions de liberté. Comment tenir debout quand tout se dérobe ? Comment exister dans plus grand que soi ? Le corps sait et moi je cherche encore.

DATE 30 mars 2024

HEURE 20 h 30

OU ? Bagnères-de-Bigorre

LIEU Halle aux grains

CONSEILLÉ à partir de 7 ans

DURÉE 50 min

TARIF SOIRÉE 10€ plein / 5€ réduit (Adhérents- demandeurs d’emploi- étudiants- moins de 18 ans- minima sociaux) / 8€ partenaires/ Gratuit pour les moins de 12 ans

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS auprès de l’Office du Tourisme de Bagnères 05 62 95 50 71 / ou sur place avant la représentation .

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

