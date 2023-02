A La Vie à La Mort (Paris) TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 3 février 2023 00:00, PARIS.

A La Vie à La Mort (Paris) A La Vie à La Mort. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-02-12 21:00. Tarif : 41.8 41.8 euros.

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS Paris . À LA VIE À LA MORT TEXTE ET MISE EN SCÈNE GILLES GASTON-DREYFUS AVEC ANNE BENOÎT, STÉPHANE DE GROODT, GILLES GASTON-DREYFUS « MANGE… NOURRIS TA VIE LENTE ET CHIANTE… » Ils arrivent au bout du chemin. Anne vient d’enterrer son dernier parent. Stéphane, Gilles, Gérard et Anne… Leurs enfants sont partis, leurs parents sont morts, ou pire, mourants, et leurs petits-enfants les appellent « Papy » ou « Mamy ». Quatre amis et orphelins, la cinquantaine bien entamée, quittent le cimetière et vont dîner. Ils trimbalent leurs fantômes tenaces, leurs désirs gâchés, les trajectoires ratées, et un humour vache qui les sauve de tout. Les deuils, les amours anciennes, les grands échecs, les petites victoires et les illusions perdues… Ils fêteront ça, l’amitié indéfectible, une tendresse trouée de cruauté dans des rires éclatés. Gilles Gaston-Dreyfus, auteur, comédien et metteur en scène, après Mon ami, Louis ; Couple et Veillée de famille, offre de regarder en face la vie qui va et les amitiés qui tiennent, cette rare, mystérieuse et fabuleuse alchimie. Scénographie et collaboration à la mise en scène Pierre-François LimboschAssistante à la mise en scène Amira HadzicLumière Fabrice CombierMusique Nicolas ErreraSound designer Jean CrocCostumes Carine SarfatiImages Fabrice Sebille, François Quillard, Marie GascoinRégie générale Anne Wagner dit ReinhardtAdministration Julie PagnierChargée de production Anaël Lallouette-Zylbersztain Production Compagnie Barimer / Gigafus Coproduction Anthéa Théâtre d’Antibes, avec l’aide de l’Adami Déclencheur, avec le soutien du Théâtre du Rond-Point – Paris, création les 20 et 21 janvier 2023 à Anthéa Théâtre d’Antibes.

