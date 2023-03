A la Découverte du Pays de Salins Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Jura EUR Randonnée ouverte à tous (fort Saint-André,site du château et du village de Pretin, tille de Granges Sauvaget – arbre remarquable).

Repas à l’abri tiré du sac

Apéritif offert 18km et 580 m de dénivelé Organisateur:

Les Ch’mineux – Club du Comité de Randonnée Pédestre du Jura bouillet.francois@neuf.fr https://www.calameo.com/read/000939841322947ac55f8?page=11 Salins-les-Bains

