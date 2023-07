Moussow Doussou, au pays des femmes Burkinabé A bord de la Péniche Spectacle, amarrée à Rennes, 1 mars 2023, Rennes.

Moussow Doussou, au pays des femmes Burkinabé 1 mars – 15 avril A bord de la Péniche Spectacle, amarrée à Entrée libre

Luc Rétif est un photographe inspiré par les gens : » Aux quatre coins du monde ou au bout de la rue, une rencontre nous attend ! Ne laissons pas passer cette occasion de partager ! «

Avec plus de quarante ans de relations avec le Burkina Faso et engagé au sein de l’association « Accompagnement Formation Développement au Burkina Faso – AFD Burkinaé », il est touché par le dynamisme des femmes qui, au quotidien, se battent pour nourrir la famille, pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Elles se regroupent, s’engagent et se soutiennent au quotidien.

C’est dans la solidarité et la joie qu’elles mènent leur combat face aux difficultés accrues par la crise sécuritaire et alimentaire. Elles vivent en 2022 sous la menace de devoir porter le voile dans un pays victime de groupes djihadistes.

Cette exposition rend hommage à ces femmes de Nouna, Karékuy, Sanso, Soin et Ténou rencontrées lors des voyages de 1999 à 2017. Traitée en noir et blanc, cette galerie de portraits honore le cœur des femmes « Moussow Doussou ».

