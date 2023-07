Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan A bord de la Péniche Spectacle, amarrée à Rennes, 28 janvier 2023, Rennes.

Parveen Sabrina Khan (chant, tampura) et son frère Ilyas Raphaël Khan (tablas, beatbox) ont grandi en Inde, où ils ont reçu dès l’âge de 7 ans, l’enseignement de la musique classique hindoustanie selon les principes ancestraux de la transmission orale : le taleem.

Forts de leur culture franco-indienne, ils associent l’univers des sons traditionnels aux musiques urbaines actuelles.

Parveen Sabrina, voix éminente de la nouvelle génération, interprète non seulement des chants classiques selon des thèmes précis définis par le mode raga, mais aussi des « mands », chants traditionnels du Rajasthan. De sa voix profonde, elle exprime avec virtuosité la poésie de cette musique sophistiquée où le texte lyrique, souvent court, laisse une large place à l’improvisation.

De son côté Ilyas Raphaël Khan, initialement formé au tabla s’autorise également des rythmes issus de la musique actuelle occidentale. Par son jeu attentif, sa dextérité et sa vitalité, il structure et met en valeur les improvisations de sa soeur.

Un duo captivant. Une plongée dans la musique indienne avec un duo fraternel, entre tradition et beatbox, percussions et improvisations vocales de haut vol. C’est surprenant.

A bord de la Péniche Spectacle, amarrée à Quai Saint-Cyr Rennes 35043 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00 – 2023-01-28T22:00:00+01:00

S. Guyomard