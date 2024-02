Fête de l’Europe / essai SIE Ville de Rennes Accueil de la Maison Internationale de Rennes Rennes, lundi 13 mai 2024.

Une fête de l’Europe 2024 … Lundi 13 mai, 08h00 1

Du 2024-05-13 08:00 au 2024-05-13 10:00.

Le 24 février 2022, l’invasion russe en Ukraine marquait le retour

de la guerre en Europe, après plus de 70 ans de paix et de

prospérité que la construction européenne avait rendus possibles.

Ce conflit nous rappelle combien la solidarité et le partenariat

doivent être et demeurer notre boussole, au service de la défense

de nos valeurs communes : la démocratie, la paix et le

respect des droits humains, dont le droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes.

Ces valeurs inhérentes au projet européen, nous les promouvons

à Rennes depuis plusieurs décennies, convaincus que

l’Europe se construit aussi dans nos territoires, par des actions

concrètes.

Accueil de la Maison Internationale de Rennes 7 Quai Chateaubriand, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine