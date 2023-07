Swing Chic et Zazou Choc A bord de la Péniche Spectacle, amarrée à Rennes, 6 janvier 2023, Rennes.

Swing Chic et Zazou Choc 6 et 7 janvier A bord de la Péniche Spectacle, amarrée à 14€/12,50€

Voici un voyage dans le temps où le zazou inspire, le swing transpire et l’Avenir respire…

Marion Thomas, Célia Lorec et Hugues Charbonneau, nous offrent sur scène la pirouette fraternelle et tournante de leurs « instruments » d’origine : piano, vocal swing, et théâtre.

Musicalité rythmée, Vocal aventurier, Théâtralité joyeuse.

Face aux intolérances qui se resserrent, l’humour des mots, des images et des gestes font (re)naître « une résistance » décapante et téméraire.

Ces trois intrépides zazous déclinent pour vous une petite danse du bonheur, habitée d’une envie « d’existentialisme salvateur».

Ils vous invitent à voguer ensemble joyeusement sur les vents capricieux de la liberté et des voyages…

A bord de la Péniche Spectacle, amarrée à Quai Saint-Cyr Rennes 35043 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T20:30:00+01:00 – 2023-01-06T22:00:00+01:00

2023-01-07T20:30:00+01:00 – 2023-01-07T22:00:00+01:00

