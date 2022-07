Portes ouvertes pour les Journées européennes du patrimoine 94130 Nogent-sur-Marne Catégories d’évènement: Nogent-sur-Marne

Portes ouvertes pour les Journées européennes du patrimoine
17 et 18 septembre
94130
36 boulevard Gallieni Plaisance
Nogent-sur-Marne 94130
Val-de-Marne
Île-de-France

0148755125 http://museenogentsurmarne.net Nous vous accueillons pour nos journées portes ouvertes ! Le musée organise des portes ouvertes le temps des Journées européennes du patrimoine. Les agents vous accueillent et vous présentent leur travail, l’exposition permanente dédiée à l’histoire des bords de Marne ainsi que l’exposition à venir sur les parcs et jardins…

Vous pourrez également admirer l’exposition des travaux réaliser par les élèves de l’atelier d’arts plastiques enfants et adultes du musée. Enfin, exceptionnellement, les agents vous ouvrent les portes de la réserve du musée… dans laquelle se cachent des trésors.

2022-09-17

2022-09-18
Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne

