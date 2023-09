SPECTACLE | HARIKA MARU 9 Rue Jean Paché Verdun, 23 mars 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

La toute petite enfance a son spectacle de l’année ! Conçu spécialement pour les bébés et leurs parents et donné dans des crèches, Harika Maru propose quinze minutes d’éveil avec une installation visuelle et sonore en live de toute beauté !

Tout-petits et déjà au spectacle… sans sortir de la crèche ! Conçus par les auteurs-compositeurs-interprètes Gaël Canton et Rod Delaunay et l’artiste multimédia Allan Goetz, Harika Maru est un mapping vidéo immersif avec une musique électronique et ambiante d’une grande douceur. Véritable expérience sensible, cette installation sonore et visuelle est jouée en live. Les artistes proposent au sein d’une crèche un monde de formes colorées faits de motifs végétaux, une sorte d’herbier fantasmagorique et cosmique en transformation continue ! L’univers merveilleux d’Harika Maru relève d’une démarche sincère et authentique, « expérimentée » auprès des tout-petits en amont, pour les inviter à entrer dans la relation fascinante entre l’image et le son et leur permettre de vivre leur premier spectacle !

Durée : 30 min / Tout public à partir de 3 mois

Tarifs:

Places à l’unité

En famille

Tarif adulte : 8 € / Tarif enfant : 5 €

Offre Duo :

Tarif adulte : 6 € / Tarif enfant : 4 €

Gaël Canton, Rod Delaunay auteurs, compositeurs, interprètes

Allan Goetz artiste multimédia. Tout public

Samedi 2024-03-23 11:00:00 fin : 2024-03-23 11:30:00. 8 EUR.

9 Rue Jean Paché Centre social et culturel Kergomard

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Early childhood has its show of the year! Specially designed for babies and their parents and performed in day-care centers, Harika Maru offers fifteen minutes of awakening with a beautiful live visual and sound installation!

For toddlers who are already at the show? without leaving the nursery! Conceived by singer-songwriters Gaël Canton and Rod Delaunay, and multimedia artist Allan Goetz, Harika Maru is an immersive video mapping set to soft electronic and ambient music. A truly sensitive experience, this sound and visual installation is performed live. Within a crib, the artists present a world of colorful forms made up of plant motifs, a kind of phantasmagorical, cosmic herbarium in continuous transformation! Harika Maru?s marvelous universe is the result of a sincere and authentic approach, « experimented » with toddlers beforehand, inviting them to enter into the fascinating relationship between image and sound, and enabling them to experience their first show!

Running time: 30 min / All audiences from 3 months upwards

Prices:

Single tickets

Family tickets

Adult price: 8 ? / Child price: 5 ?

Duo offer :

Adult rate : 6 ? / Child rate : 4 ?

Gaël Canton, Rod Delaunay authors, composers, performers

Allan Goetz multimedia artist

¡Los más pequeños tienen su espectáculo del año! Especialmente diseñado para los bebés y sus padres, y representado en guarderías, Harika Maru ofrece quince minutos de diversión para los más pequeños con una hermosa instalación visual y sonora en directo

Es para niños pequeños, y ya están disfrutando del espectáculo… ¡sin salir de la guardería! Concebida por los cantautores Gaël Canton y Rod Delaunay, y el artista multimedia Allan Goetz, Harika Maru es una instalación inmersiva de vídeo mapping con suave música electrónica y ambiental. Esta instalación sonora y visual, una auténtica experiencia sensitiva, se interpreta en directo. Instalados en un catre, los artistas presentan un mundo de formas coloridas compuestas de motivos vegetales, ¡una especie de herbario fantasmagórico y cósmico en constante transformación! El maravilloso universo de Harika Maru es el resultado de un enfoque sincero y auténtico, « probado » previamente con los niños pequeños, que les invita a entrar en la fascinante relación entre imagen y sonido y les permite vivir su primer espectáculo

Duración: 30 min / Para todos los públicos a partir de 3 meses

Precio

Entrada individual

Entradas familiares

Precio adulto: 8€ / Precio niño: 5€

Oferta dúo :

Precio adulto: 6€ / Precio niño: 4€

Gaël Canton, Rod Delaunay autores, compositores, intérpretes

Allan Goetz artista multimedia

Die Kleinkinder haben ihre Show des Jahres! Harika Maru wurde speziell für Babys und ihre Eltern konzipiert und wird in Kindertagesstätten aufgeführt. Das Stück bietet fünfzehn Minuten lang eine visuelle und akustische Live-Installation von großer Schönheit!

Die Kleinsten sind bereits in der Show, ohne die Krippe verlassen zu müssen! Harika Maru wurde von den Singer-Songwritern Gaël Canton und Rod Delaunay und dem Multimediakünstler Allan Goetz konzipiert und ist ein immersives Videomapping mit sanfter elektronischer Musik und Ambient. Diese Klang- und Bildinstallation ist ein echtes Erlebnis und wird live gespielt. Die Künstler präsentieren in einer Krippe eine Welt aus bunten Formen und Pflanzenmotiven, eine Art phantasmagorisches und kosmisches Herbarium, das sich in ständiger Veränderung befindet! Die wunderbare Welt von Harika Maru ist ein aufrichtiger und authentischer Ansatz, der mit den Kleinsten im Vorfeld « erprobt » wurde, um sie in die faszinierende Beziehung zwischen Bild und Ton einzuladen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre erste Aufführung zu erleben!

Dauer: 30 Min. / Für alle ab 3 Monaten

Eintrittspreise:

Einzelne Plätze

In der Familie

Erwachsenentarif: 8 ? / Kindertarif: 5 ?

Angebot Duo :

Erwachsenentarif: 6 ? / Kindertarif: 4 ?

Gaël Canton, Rod Delaunay Autoren, Komponisten, Interpreten

Allan Goetz Multimedia-Künstler

