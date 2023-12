Concert de l’Auditorium : Ensemble Polygones 8 Rue Georges Clémenceau Gien, 4 décembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

L’Ensemble Polygones est créé en 2013 par cinq brillants musiciens issus des CNSM de Paris et Lyon, pour valoriser un répertoire oublié, écrit pour une instrumentation rare, qui mélange les cordes et les vents..

2024-03-31 fin : 2024-03-31 . 15 EUR.

8 Rue Georges Clémenceau

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Ensemble Polygones was founded in 2013 by five brilliant musicians from the Paris and Lyon Conservatoires, to promote a forgotten repertoire written for a rare instrumentation that blends strings and winds.

Ensemble Polygones fue fundado en 2013 por cinco brillantes músicos de los Conservatorios de París y Lyon, para promover un repertorio olvidado, escrito para una rara instrumentación que mezcla cuerdas y vientos.

Das Ensemble Polygones wurde 2013 von fünf brillanten Musikern der Musikhochschulen CNSM Paris und Lyon gegründet, um ein vergessenes Repertoire aufzuwerten, das für eine seltene Instrumentierung geschrieben wurde, die Streicher und Bläser mischt.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT GIEN