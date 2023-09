SOIRÉE ROCK 73 Avenue de Gascogne Le Barp, 29 mars 2024, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Préparez-vous à une soirée de pur rock lors du concert à venir, où les amplis gronderont et les guitares rugiront ! Un concert électrisant qui mettra en lumière le meilleur du genre.

Alors que la programmation exacte reste encore un mystère, un appel à candidatures est sur le point d’être lancé pour dénicher le groupe qui assurera la première partie de cette soirée à thème.

La première partie permettra de découvrir un groupe local talentueux qui ouvrira la soirée avec une performance énergique. Cet appel à candidatures permettra à ces musiciens de montrer leur passion pour le rock et de partager leur musique avec le public.

Bien que la programmation exacte ne soit pas encore annoncée, soyez assuré que la tête d’affiche sera prête à faire vibrer les murs avec des riffs incendiaires et des solos survoltés..

2024-03-29 fin : 2024-03-29 . EUR.

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Get ready for an evening of pure rock at the upcoming concert, where the amps will roar and the guitars will roar! An electrifying concert featuring the best of the genre.

While the exact line-up is still a mystery, a call for applications is about to go out for the opening act for this themed evening.

The opening act will be a talented local band who will open the evening with an energetic performance. This call for applications will enable these musicians to showcase their passion for rock and share their music with the audience.

While the exact line-up has yet to be announced, rest assured that the headliner will be ready to rock the walls with incendiary riffs and over-the-top solos.

Prepárese para una velada de puro rock en el próximo concierto, donde retumbarán los amplificadores y rugirán las guitarras Un concierto electrizante con lo mejor del género.

Aunque el cartel exacto sigue siendo un misterio, está a punto de lanzarse una convocatoria para encontrar a la banda que abrirá esta velada temática.

El telonero será un talentoso grupo local que abrirá la velada con una enérgica actuación. Esta convocatoria permitirá a estos músicos mostrar su pasión por el rock y compartir su música con el público.

Aunque aún no se ha anunciado la formación exacta, puede estar seguro de que el cabeza de cartel estará listo para hacer vibrar la sala con riffs incendiarios y solos por todo lo alto.

Bereiten Sie sich bei dem bevorstehenden Konzert auf einen Abend voller purer Rockmusik vor, bei dem die Verstärker dröhnen und die Gitarren röhren werden! Ein elektrisierendes Konzert, das die Besten des Genres in den Mittelpunkt stellt.

Während das genaue Programm noch ein Geheimnis ist, wird in Kürze eine Ausschreibung gestartet, um die Vorgruppe für diesen Themenabend ausfindig zu machen.

Im ersten Teil wird eine talentierte lokale Band vorgestellt, die den Abend mit einer energiegeladenen Performance eröffnen wird. Die Ausschreibung gibt diesen Musikern die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Rockmusik zu zeigen und ihre Musik mit dem Publikum zu teilen.

Obwohl das genaue Programm noch nicht bekannt gegeben wurde, können Sie sicher sein, dass der Headliner bereit sein wird, die Wände mit brandgefährlichen Riffs und überdrehten Solos zum Beben zu bringen.

Mise à jour le 2023-09-14