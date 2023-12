Récréalivre – jeux en bois 69 rue de la république Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier Récréalivre – jeux en bois 69 rue de la république Pontarlier, 21 février 2024, Pontarlier. Pontarlier Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 12:00:00 . Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Les bibliothécaires vous accueillent pour passer un moment privilégié avec vos enfants. Venez jouer avec votre enfants. Passez un bon moment avec une douzaine de jeux accessibles. Accessible à partir de 3 ans et bébés bienvenus.

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles. EUR.

69 rue de la république Médiathèque de Pontarlier

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Code postal 25300 Lieu 69 rue de la république Adresse 69 rue de la république Médiathèque de Pontarlier Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville 69 rue de la république Pontarlier Latitude 46.9041039 Longitude 6.354242 latitude longitude 46.9041039;6.354242

69 rue de la république Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/