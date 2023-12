Stage de chant 624 La Petite Pouge Saint-Paul-la-Roche, 7 janvier 2024, Saint-Paul-la-Roche.

Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 09:00:00

fin : 2024-01-07 17:00:00

Découvrez votre voix, exprimez vous devant d’autres personnes, trouvez des explications pour développer vos capacités vocales, jouez avec les sons, travaillez votre prononciation et votre justesse, explorez vos possibilités…..

Pas besoin de savoir chanter, même si vous chantez « faux », que vous n’avez jamais chanté, ici tout le monde peut s’exprimer sans jugement!

Alors OSEZ CHANTER !

EUR.

624 La Petite Pouge Au pré de mon art

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Isle-Auvézère