Début : 2024-02-09 12:00:00

fin : 2024-02-11 13:45:00 Venez découvrir un succulent plat de poisson à la Petite Auberge !.

Venez découvrir ou re découvrir la matelote alsacienne de la Petite Auberge dans la charmante commune du Hohwald ! Plat copieux fait de sandre, de tanche, d’anguille et de brochet accompagnés de nouilles. Tout invite à la convivilaité ! Bon moment assuré ! EUR.

6 rue princiaple

Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est

