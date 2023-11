Foire de Mai Haguenau, 7 mai 2024, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Commerçants de la ville de Haguenau et commerçants ambulants proposent leurs articles et produits dans les rues pour faire des bonnes affaires et profiter d’une balade shopping dans les rues..

2024-05-07 fin : 2024-05-07 . 0 EUR.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Haguenau’s shopkeepers and itinerant traders offer their articles and products in the streets to make good deals and enjoy a shopping stroll in the streets.

Los comerciantes locales y los vendedores ambulantes de Haguenau ofrecen sus mercancías y productos en las calles para hacer gangas y disfrutar de un viaje de compras en las calles.

Händler der Stadt Haguenau und ambulante Händler bieten ihre Artikel und Produkte in den Straßen an, um Schnäppchen zu machen und einen Einkaufsbummel durch die Straßen zu genießen.

