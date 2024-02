Exposition Rolf Ball Sélestat, mercredi 8 mai 2024.

Exposition de peintures de l’artiste Rolf Ball

« Après avoir fait des études d’Arts Plastiques à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Rolf Ball a entrepris des études d’anthropologie sociale et culturelle pour mieux comprendre et intégrer les dimensions de l’homme dans son art.

C’est ainsi que dès le 2ème cycle de ses études universitaires, il a étudié dans un mémoire les relations qui existent entre le cubisme et les masques africains.

Toujours à la recherche d’un plus pour enrichir l’art européen tel qu’il est connu, ses investigations étonnent les classiques mais réjouissent ceux qui sont plus modernes et qui intègrent les valeurs humanitaires sur le plan planétaire.

Dans sa recherche sur les icônes, tout en retenant le principe de base de la maternité hiératique, il s’enrichit par des apports multi-dimensionnels de concepts de maternité d’autres cultures.

Rolf Ball développe un art riche de valeurs culturelles anthropologiques et son évolution dans le domaine artistique, compte tenu de son esprit de chercheur, fait de son art un domaine plein de promesses d’avenir. »

André Bola 1935 – 2001 – Anthopologue – Docteur d’Etat – Enseignant d’Ethnologie – UFR des Sciences Sociales 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:00:00

fin : 2024-05-20 19:00:00

Place de la Victoire

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

