Soirée Loto Meistratzheim, mardi 7 mai 2024.

Loto organisé par le Lions Club d’Obernai. De nombreux lots de valeur à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Opération destinée au financement d’un chien guide pour une personne non voyante.

Cette opération est destinée au financement d’un chien guide pour une personne non voyante. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:00:00

fin : 2024-05-07

rue de la Schifflach

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est jeanmarie.weissenberger@gmail.com

L’événement Soirée Loto Meistratzheim a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de tourisme d’Obernai